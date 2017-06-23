Fenerbahçe’den çifte yalanlama: Visca’yla ilgilenmiyoruz, Van Persie için teklif yok

Fenerbahçe, Başakşehirli futbolcu Edin Visca’nın transferi ve Hollandalı golcü Robin van Persie’nin ayrılacağına dair haberleri yalanladı.

‘Yalan haberler kamuoyunu yanlış yönlendiriyor’

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu ‘yalan’ transfer haberlerinin kamuoyunu yanlış yönlendirerek beklentiye neden olduğu savunuldu.

‘Van Persie için kulübe ulaşan teklif yok’

Açıklamada ayrıca Robin van Persie’nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı savunulurken, Hollandalı golcüyle ilgili kulübe ulaşan bir teklif olmadığı da ifade edildi.