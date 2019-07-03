Fenerbahçe’den 3 Temmuz mesajı: Sekiz yıl önce çubuklu, kapkara bir güne uyandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunun ardından, 3 Temmuz’daki tutuklamalarla başlatılan şike operasyonunun sekizinci yıldönümünde, Twitter hesabından yaşananların ‘kumpas’ olduğuna bir kez daha vurgu yapılan bir mesaj ve video paylaştı.

3 Temmuz bir KUMPASTIR, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen! Sonsuza kadar #YaşaFenerbahçe pic.twitter.com/7v1L0YYHV1 Reklam

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2019

“3 Temmuz bir KUMPASTIR, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen! Sonsuza kadar # YaşaFenerbahçe” mesajıyla paylaşılan videoda, o dönem, ‘Türkiye’nin en büyük sivil toplum hareketi’ olarak nitelendirilen taraftarın yürüyüş ve tepkileri ve dava sürecine ait görüntülere yer verildi.

Fotoğraf: DHA

“Bundan tam sekiz yıl önce çubuklu kapkara bir güne uyandı” diye başlayan videoda, operasyonun kulübün ekonomik olarak çok daha iyi bir durumda olduğu, bir sonraki sezonda daha iyi bir kadro kurmayı hedeflediği bir süreçte başladığı vurgulandı.

Videonun devamında şu ifadelere yer verildi: “3 Temmuz 2011 sabah 06:00’da ellerindeki sonsuz güçle, polis, savcı, hakim, medya ve arkalarındaki karanlık destekle kurguyu başlattılar. Yoğrulduğu Atatürk sevgisi, sahip olduğu milli değerlerin, milyonların bağlılığıyla dimdik duran FB’yi kendilerine mahkum etmek istediler. 3 Temmuz kumpasında Fener’in ışığı milyonların uyanışı ve bir ülkenin ayağa kalkışı oldu.”

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Kulübün internet sitesinde de, “3 Temmuz’un sekizinci yılında daha yüksek ses ve inançla” mesajı ve videoda seslendirilen metin yayınlandı.

Fotoğraf: Eurosport

Önceki gün, örgüt üyeliğinden yargılanan sanıkların beraat ettiği Ergenekon davasının soruşturmalarını da yöneten, bugün ‘FETÖ kaçağı’ olan dönemin özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün başlattığı şike davasında 93 kişi yargılandı.

Dönemin FB başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, İBB’yle oynanan Türkiye Kupası final maçı nedeniyle iddianameye dahil edilen BJK’nin asbaşkanı Serdal Adalı’nın da aralarında bulunduğu yöneticiler, futbolcular yargılananlar arasındaydı. Sadece bu iki kulübün değil ‘şike yapıldığı iddia edilen’ denen maçlarda sahaya çıkan ‘rakip takımlar’dan da isimler yargılandı ve tutuklandı.

‘Ne şikesi? Memleket elden gidiyor’

14 Şubat 2012’de, Silivri’de görülen ilk duruşmaya Aziz Yıldırım’ın sarf ettiği, “Ne şikesi? Memleket elden gidiyor” sözleri damga vurdu. Şike davasının ‘FETÖ’ kumpası olduğuna dair soruşturma ve dava süreci başlayınca Yıldırım’ın bu sözleri tişörtlere basılarak Fenerium mağazalarında satışa sunuldu.

sözleri damga vurdu. Şike davasının kumpası olduğuna dair soruşturma ve dava süreci başlayınca Yıldırım’ın bu sözleri tişörtlere basılarak Fenerium mağazalarında satışa sunuldu. Temmuz 2012’de altı yıl üç ay ceza alan Yıldırım ‘tutuklulukta geçen süre’ göz önüne alınarak tahliye edildi.

göz önüne alınarak tahliye edildi. Haziran 2014’te İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, itirazda bulunan birkaç sanığı haklı buldu ve yeniden yargılamaya hükmetti.

Ekim 2015’te yeniden yargılama sürecinde Aziz Yıldırım’ın tüm suçlardan beraatine karar verildi.

Nisan 2016’da İstanbul başsavcılığı taradından yürütülen ‘FETÖ/PDY’ şikede kumpas soruşturması kapsamında 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

şikede kumpas soruşturması kapsamında 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yargılama süreci şubat 2017’de başladı. ‘FETÖ’nün şikede kumpas kurduğu iddiasıyla 108 sanık yargılanıyor.

FB’ye geçen yıl başkan seçilen Ali Koç, şike sürecinde takımın uğradığı maddi-manevi zararın tazmini için ellerinden geleni yapacaklarının ve kumpas davasının takipçisi olacaklarının sözünü verdi.