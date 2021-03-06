Fenerbahçe’den 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF’ye resmi başvuru

Fenerbahçe, 1959 yılından önceki dokuz Türkiye şampiyonluğunun Süper Lig şampiyonluk sayısına dahil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmen başvurdu.

Kulübün resmi açıklamasında, şampiyonlukların Süper Lig’dekilere eklenmesinin ardından manevi ve maddi taleplerinin de karşılanmasını istendi.

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Açıklamada, “Başvurumuz, Türk futbolunun son 25 yılındaki garabetlerin, şampiyonluk ve yıldız sayılarında da kendini gösterdiği bu durumun düzeltilmesi için TFF’ye de bir imkan sunmuştur” dendi.