‘Fenerbahçe’de yarım kalan işlerim vardı’: Aykut Kocaman Konya’dan karanfillerle ‘uğurlandı’ 

Konyaspor’la yollarını ayıran ve Fenerbahçe’nin başına geçmesi beklenen teknik direktör Aykut Kocaman yeşil-beyazlı kulübe veda etti.

‘Maaşlarımız gününde ödendi’

DHA’nın haberine göre Konyaspor yönetimi, Kocaman için bugün Büyükşehir Belediye Stadı’nda bir veda töreni düzenledi.

İlk olarak stat içinde yer alan basın toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen 52 yaşındaki teknik direktör şunları söyledi: “Konyaspor’da görev yaptığım üç senelik periyotta sportif başarıların yanı sıra tesisleşme de ileri boyutlara ulaştı. Geldiğimizde bazı sıkıntılar vardı. Başkan ve yöneticilerin çalışmasıyla maaşlarımız gününde ödendi. Büyümeye çalışan bütün Anadolu takımları için söylenebilecek en büyük kazançlardan bir tanesi bütün futbolcuların maaşlarının gününde ödenmesi.”

‘Ayrılma durumum olmasaydı Konyaspor’la devam ederdim’

“Fenerbahçe’yle anlaşmamış olsaydınız Konyaspor’da devam eder miydiniz?” sorusunu “Şu anda Fenerbahçe’yle imza atılmadığı için söyleyebilirim. Ayrılma durumum olmasaydı Konyaspor’la devam ederdim” diye yanıtlayan Kocaman, beraberinde Konyaspor’dan oyuncu götürüp götürmeyeceği yönündeki soruya da “Eğer imkanım olsa, bir takımım olsa hemen hemen bütün oyuncuları alırım” karşılığını verdi.

‘Fenerbahçe’de yarım kalan işlerim tetikleyici oldu’

Fenerbahçe’de yarım kalan işlerinin geri dönmesinde tetikleyici olduğunu dile getiren Kocaman, “Hayatımın nereye gideceğini bilmiyorum ancak antrenörlüğe devam edersem Konyaspor seve seve geleceğim yerlerden bir tanesi olur. Bana bir daha o günler gibi ihtiyaç olmasın. İstediğim odur” diye konuştu.

‘Sen bizim Kocaman gururumuzsun’

Toplantının ardından yeşil-beyazlı taraftarların karanfillerle karşıladığı ve omuzlara aldığı Konyaspor’un eski teknik direktörü, ‘Sen bizim Kocaman gururumuzsun’ tezahüratıyla uğurlandı.