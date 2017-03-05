Fenerbahçe’de ‘oynamadan para almak’la suçlanan Serdar Kesimal: Askerlik problemim üzerinden tehdit edildim

Fenerbahçe formasını giydiği dönemde başkan Aziz Yıldırım tarafından oynamadan para almakla suçlanan, son olarak Akhisar Belediyespor’dan ‘olaylı’ ayrılan futbolcu Serdar Kesimal, sarı-lacivertli kulüpte baskı ve tehdide maruz kaldığını öne sürdü.

‘Bonservis bedelimi her defasında yüzüme vurdular’

Fanatik’in haberine göre, 4 milyon 750 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Fenerbahçe’de ilk sezon forma şansı bulamayınca ayrılmak istediğini ancak yönetimin buna karşı çıktığını savunan Kesimal, şunları söyledi: “O zaman yönetim, ‘Kesinlikle bırakmayız, daha iyi olacak’ dedi. İkinci sene Egemen abi ve Yobo geldi. Bekir abi vardı, ben dördüncü sıradaydım. Oynama şansım yoktu. Sene sonu kulüp beni istemediğini söyledi. Ben de kiralık gitmeyeceğimi söyledim. Bana dediler ki, ‘3.5 milyon avro bonservis getireceksin’… Her defasında yüzüme vuruyorlardı zaten, ‘Biz senin bonservisine 4 milyon 750 bin avro para verdik’ diye… Realist düşüneceksin, ‘Bu paraları beklemeyin, ben kiralık da gitmem’ dedim. Rusya’dan 1.5 milyon avroluk teklif getirdim. Kabul etmediler.”

‘Serdar Kesimal’i alırsanız, Serdar Aziz’i Galatasaray’a satmayacaksınız’

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakıldıktan sonra altı ay boyunca tek başına idman yaptığını dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, devre arasında Bursaspor’a transferinin ‘Serdar Kesimal’i alırsanız, Serdar Aziz’i Galatasaray’a satmayacaksınız’ şartı nedeniyle gerçekleşmediğini öne sürdü: “Basında paralı askerler var. Kulüp ne derse onu yazıyorlar. Benim ağzımdan, ‘Paramı alır yatarım’ demişim gibi haberler yaptılar. Semih Şentürk’le aynı dönemde kadro dışı kaldık. Bizi bir araya bile getirmediler. Psikolojik baskı yaptılar. Affedildim sonra, devre arasında Bursaspor’a transferim var. Ama yatırdılar transferi. Nedeni ise tam skandal. Bursaspor’dan, ‘Serdar Kesimal’i alırsanız, Serdar Aziz’i Galatasaray’a satmayacaksınız’ diye yazılı belge istediler. Bursa beni istiyor. Serdar Aziz’in de o dönemde Galatasaray’a gitme durumu var. Bursa da, Fenerbahçe’ye, ‘Biz Serdar Aziz’i sezon sonuna kadar satmayacağız. Ama sezon sonu ne yapacağımıza biz karar veririz’ diyorlar. Transferim bu yüzden yattı. Bunu isteyen Aziz Yıldırım.”

‘Gerekirse askere giderim ama onların dediği takımda oynamam’

Kadro dışı bırakıldığında Fenerbahçe’nin askerliğini tecil ettirmediği iddiasında bulunan Kesimal, şunları söyledi: “İlk kadro dışı kaldığımda benim askerliğimi tecil etmediler ya. Böyle bir şey olabilir mi! Bir kulüp askerlik problemi olan oyuncusuna bunu yapabilir mi! ‘Askerliği problem biliyoruz, dik kafalılık yapmasın. İstediğimiz takıma gitsin’ diye bana mesaj gönderiyorlar. Böyle olunca ben de dedim ki, ‘Gerekirse askere giderim ama onların dediği takımda oynamam!’… İnada inat o zaman. Dik duramayan çok oyuncu var. Onlar da herkesi öyle sanıyor. Biat kültürü bu.”

‘Bakkaldan domates alır gibi’

Geçen sezon yine kadro dışı bırakıldığını ‘tesadüfen’ öğrenince menajeri aracılığıyla gelecek sezonki alacaklarının yarısı karşılığında bonservisini istediğini belirten Kesimal, “Bana bırakın alacaklarımı ödemeyi, bir önceki sezondan kalan paramı da ‘bırak’ dediler. ‘Öyle bir dünya yok’ dedim, yine kadro dışı kaldım. ‘Bakkaldan domates alır gibi al, sonra çürüdü çöpe at’ zihniyetini bıraksınlar” diye konuştu.

‘Fenerbahçe’de kazandığım parayı hiçbir yerde kazanamazdım’

Türkiye’de futbolcuların Avrupa’daki meslektaşlarına göre ‘müthiş’ paralar kazandığını vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi: “İngiltere, Almanya’yla kıyaslayın. Biz müthiş paralar kazanıyoruz burada. Bu bana göre yanlış. Fenerbahçe’de kazandığım parayı dünyanın hiçbir yerinde kazanamazdım. Yabancılar da öyle, 5-6 futbolcuyu çıkarın kimse bu paraları hak etmiyor. ‘Fenerbahçe’den aldığım parayı hak etmedim’ derken bunu söyledim. Fenerbahçe’de oynarken abilerim ‘Git oyna, dik kafalılık yapma’ diyordu. Sonra bana hak verdiler hepsi.”

“Bu açıklamalarım nedeniyle kariyerim de bitse artık susmam” diyen Kesimal, sezon sonuna kadar bireysel olarak antrenmanlarını sürdüreceğini dile getirdi.