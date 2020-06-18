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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe’de, futbolcu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı feshetti

Fenerbahçe forması giyen Alman futbolcu Max Kruse, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Fotoğraf: DHA

Sarı lacivertli kulüp açıklaması şöyle:

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“Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.

Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. 

Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.

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Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Fenerbahçe, 28 Haziran 2019 tarihinde Kruse ile üç yıllığına anlaşıldığını duyurmuştu.

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