Fenerbahçe ‘de Erol Bulut dönemi bitti; takım Emre Belözoğlu’na emanet

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sportif Direktör Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak da görev yapacak.
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Yaramazlara biraz batar!
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı 18 yıllık iktidarında eşi görülmemiş bir ölçekte insan hakları güvencelerini ve demokratik normları paramparça etmekle suçladı.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, faiz artırımından sonra gelen Merkez Bankası’ndaki başkan değişikliğinin Türk bankalarının kredi notu açısından olumsuz olduğunu kaydetti.
F-35 uçağının üreticisi Lockheed Martin’in Avrupa’dan sorumlu eski bölge müdürü Stephen Williams ile SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ arasında anlaşma imzalandı.
Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini 834 haftadır soran Cumartesi Anneleri, 25 Ağustos 2018’deki 700’üncü hafta toplanmasına polisin müdahale etmesiyle ilgili bugün İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkıyor. 46 kişinin polise direndiği suçlamasıyla altı aydan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarını pazartesi ve salı günü azaltması sırasında oluşan döviz talebi, lokallerin döviz satışlarıyla dengelendi. Piyasalardaki sert kayıplar yerini hayli sınırlı kazançlara bırakırken, dolar/TL 8’in altında dalgalı seyrediyor.