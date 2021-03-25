Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe ‘de Erol Bulut dönemi bitti; takım Emre Belözoğlu’na emanet

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Sportif Direktör Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak da görev yapacak.

Reklam

Güncellenecek…

SON HABERLER

Cumartesi İnsanları hakim karşısında: Emniyet, suç bulmak için 1980’e döndü

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini 834 haftadır soran Cumartesi Anneleri, 25 Ağustos 2018’deki 700’üncü hafta toplanmasına polisin müdahale etmesiyle ilgili bugün İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkıyor. 46 kişinin polise direndiği suçlamasıyla altı aydan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.