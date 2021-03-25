Fenerbahçe ‘de Erol Bulut dönemi bitti; takım Emre Belözoğlu’na emanet

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini 834 haftadır soran Cumartesi Anneleri, 25 Ağustos 2018’deki 700’üncü hafta toplanmasına polisin müdahale etmesiyle ilgili bugün İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkıyor. 46 kişinin polise direndiği suçlamasıyla altı aydan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.