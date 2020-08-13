Fenerbahçe’de bir futbolcu ve teknik heyetten bir kişinin ‘corona’ testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, bugün tüm futbolcu ve teknik heyete ‘corona’ testi yapıldığını ve bir futbolcu ile teknik heyetten bir görevlinin testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haberi resmi Twitter hesabından duyuran Fenerbahçe Kulübü, şu ifadeleri paylaştı:

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“Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik heyetten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir.

Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.

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Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.”