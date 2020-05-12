Fenerbahçe’de bir ‘corona’ vakası daha

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde çalışan bir personelin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada Samandıra’daki tesislerde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara Covid-19 testi yapıldığı belirtilerek, şöyle dendi:

Reklam

“Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri’mizde toplamda iki çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.”