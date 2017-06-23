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Fenerbahçe’de ‘ateşkes’: GFB’nin ardından Sol Açık da tribüne dönme kararı aldı


 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’la aralarındaki gerilim nedeniyle tribünü bırakan taraftar grupları yeni sezonda Şükrü Saracoğlu’na dönüyor.

Fotoğraf: facebook.com/gencfb

Geçen sezon ‘okul açık’ diye bilinen kale arkası tribünü için kombine bilet satışı yapmayan Fenerbahçe yönetimi, 2017/18 sezonu öncesinde bu kararından vazgeçmişti.

Yönetimin bu hamlesinin ardından Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubu yeni sezonda ‘okul açık’ tribünündeki yerini alacağını duyurdu.

‘Sarının kavgasında lacivert düşlerimiz var’

Fenerbahçe’nin muhalif taraftar grubu Sol Açık da Twitter hesabından paylaştığı ‘Sarının kavgasında lacivert düşlerimiz var. Dönüyoruz’ mesajıyla yeni sezonda tribüne döneceğini ilan etti.

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