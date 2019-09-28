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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları derbiyi birlikte izledi, ‘selfie’ çekti

Galatasaray ve Fenerbahçe takımları arasındaki derbi maçı öncesi, kulüp başkanlarının açıklamalarıyla gerginleşen geleneksel rekabet, maç sırasında yerini dostluk ve centilmenliğe bıraktı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını, iki takımın başkanlarıyla birlikte izledi, maç sonrasında da birlikte fotoğraf çektirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile minik bir Galatasaray taraftarının fotoğrafını bizzat çekti.

Fotoğraflar: DHA

Karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Koç ile birlikte izleyen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmanın sonunda iki başkanla derbiyi değerlendirdi. Kasapoğlu, her iki başkanla güzel bir fotoğraf karesinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “110 yıllık bir gelenek özelinde bu akşam oynanan karşılaşmanın ‘ezeli rekabet, ebedi dostluk’ ruhuna uygun şekilde geçmesine vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İki başkanımızı da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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Kasapoğlu, derbi maçını her iki kulübün başkanlarıyla birlikte izledi.

Derbi mücadelesinde, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcuların centilmence bir oyun  sergilediğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi: “Futbolumuzun gelişimine, büyümesine önemli katkılar sunan her iki güzide camiamıza da teşekkürlerimi iletiyorum.”

Bu sırada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile fotoğraf çektirmek isteyen sarı-kırmızılı minik taraftarın fotoğrafını ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç çekti.

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