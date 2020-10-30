FB TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Kemer, atlatmayı başardığı kan kanserine ikinci kez yakalanmıştı. Kemer’in ailesi haberi sosyal medyadan duyurdu.

Kemer’in ailesinin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik.”

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İki kez ilik nakli olmuştu

Dilay Kemer hastalık süreci hakkında sosyal medyadan şöyle bilgi vermişti: “Herkese merhaba, hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018’e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm…Aradan geçen bir buçuk yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah’ın izniyle bugün ikinci kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum.”

Taraftardan destek kampanyası

Fenerbahçe taraftarı Kemer için destek kampanyası düzenlemiş, geçen sezon Süper Lig’in ilk maçı olan Gaziantep FK karşılaşmasında, “Vazgeçmek korkakların işidir. Hep seninleyiz, dualarımız seninle” pankartı açmıştı.

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2009 yılında kendime bir moda blogu açtı. İki yıl bloğu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı. Fenerbahçe TV’de hem ana haberi, hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.