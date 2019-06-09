Fenerbahçe tutkusunu evine yansıttı: Sarı-lacivert ev yaptırdı

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Anıtkaya köyünde oturan Gökhan Özdemir (36), çocukluğundan bu yana hayali olan Fenerbahçe (FB) renklerini taşıyan ev projesini gerçeğe dönüştürdü.

Fotoğraf: DHA

‘Fenerbahçeli ev’ hayalinin peşinden giden Özdemir, dış cephesi kulübün renklerinde -sarı-lacivert- boyanan iki katlı, dört odalı evi geçen yıl tamamladı. Evin dış cephesine, ayrıca, kulübün kuruluş yılı olan ‘1907’ ile ‘Fenerbahçe’ yazdıran Özdemir, evin çatısına da özel olarak getirttiği sarı ve lacivert renkli kiremitlerle ‘FB’ yazdırdı.

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Evi merak edenlerin gelip, fotoğraf çektirdiğini belirten Özdemir, FB tutkusunu ve evini şöyle anlattı: “1983 doğumluyum. Doğma büyüme Fenerbahçeliyim. Çocukluğumdan bu yana böyle bir evin hayalini kuruyordum. Çok güzel oldu. Kiremidine kadar özel getirttim. İçi dışı tamamen Fenerbahçeli bir ev oldu. Çok memnunum bu evde oturtmaktan. Yaklaşık 170 bin lira harcadım.”

“Keşke böyle evler çoğalsa. Köy yerlerinde bu tür evler köye renk getiriyor” diyen Özdemir iki erkek kardeşinin Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.