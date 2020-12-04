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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe tribünlerinin simgesiydi: İhsan teyze hayatını kaybetti

İlerleyen yaşına rağmen Fenerbahçe’nin maçlarını kaçırmayan İhsan Güngörenler hayatını kaybetti.

Fotoğraf: fenerbahce.org

Mümtaz-İhsan Güngörenler çifti, yıllardır birlikte Kadıköy’e giderek statta takımlarına destek oluyordu. Mümtaz Güngörenler, 2013 yılında 88 yaşındayken hayatını kaybetmişti. 90 yaşındaki İhsan Güngörenler ise bir süre maçları tek başına izlemişti.

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Fenerbahçe, “Tribünlerimizin simge ismi, değerli büyüğümüz” diyerek andığı İhsan Güngörenler’in bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaşlı çift, Fenerium Alt Tribün’de takımın maçlarını takip ediyordu.

Açıklamada şöyle dendi: “Yağmur çamur, yaz kış demeden Sarı Lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçemizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler’e Allah’tan rahmet; kızı Selmin Özadam’a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan Teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz Amcayı asla unutmayacak.” 

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