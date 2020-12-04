Fenerbahçe tribünlerinin simgesiydi: İhsan teyze hayatını kaybetti

İlerleyen yaşına rağmen Fenerbahçe’nin maçlarını kaçırmayan İhsan Güngörenler hayatını kaybetti.
Mümtaz-İhsan Güngörenler çifti, yıllardır birlikte Kadıköy’e giderek statta takımlarına destek oluyordu. Mümtaz Güngörenler, 2013 yılında 88 yaşındayken hayatını kaybetmişti. 90 yaşındaki İhsan Güngörenler ise bir süre maçları tek başına izlemişti.
Fenerbahçe, “Tribünlerimizin simge ismi, değerli büyüğümüz” diyerek andığı İhsan Güngörenler’in bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada şöyle dendi: “Yağmur çamur, yaz kış demeden Sarı Lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçemizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler’e Allah’tan rahmet; kızı Selmin Özadam’a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan Teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz Amcayı asla unutmayacak.”