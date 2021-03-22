Fenerbahçe topa girdi: İstanbul Sözleşmesi’ni fesih kararı gözden geçirilsin

Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden ötürü üzüntüsünü dile getirerek kararın gözden geçirilmesini ‘talep ve rica etti.’

Cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart’ta cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı. Kadın hakları savunucuları birçok ilde eylem düzenlemişti. Birçok hukukçu da sözleşmenin, böylesi bir kararla feshedilemeyeceği görüşünde.

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Fenerbahçe Spor Kulubü kararın toplumsal sonuçlarından endişe duyduğunu vurguladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına hayata geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır destekleyen, kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten, kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle; ‘Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!’ diyen Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi’ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz.”