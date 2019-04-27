Fenerbahçe teknik direktörü soru almadı, muhabirler toplantıyı terk etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın basın toplantısında soru almamasına tepki gösteren muhabirler, toplantıyı terk etti.

🎥 Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın soru almayacağını açıklaması üzerine bazı basın mensupları toplantı odasından ayrıldı. (Video: Ali Danaş/DHA) pic.twitter.com/ur0lMKGf08 Reklam

— DHA Spor (@dhaspor) April 27, 2019

Fenerbahçe ile Trabzonspor, bugün Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu hafta maçında Kadıköy’de karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Yanal da her zamanki gibi maçın ardından kameraların karşısına geçti.

Fenerbahçeli teknik adamın konuşmasından önce, Yanal’ın soru almayacağı açıklandı. Bunun üzerine bazı muhabirler toplantıyı terk etti.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, 34 puanla 14’üncü sırada. Trabzon ekibi ise 53 puanla dördüncü.