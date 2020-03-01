Fenerbahçe’de Ersun Yanal dönemi bitti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, görevinden ayrıldı.

Fotoğraf: DHA

Sarı-lacivertliler, 24’üncü hafta maçlarının oynandığı Süper Lig’de 48 puanlı, bir maçı eksik lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde, 7’nci sırada bulunuyor. Hollandalı Philip Cocu’yla yolların ayrılmasının ardından Yanal’la Aralık 2018’de bir buçuk yıllık sözleşme imzalanmıştı. Yanal’ın çalıştırdığı Fenerbahçe, bu sezon son beş maçından iki beraberlik ve üç mağlubiyetle ayrılmıştı.

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Fenerbahçe, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamasında, Yanal’dan gelen talep doğrultusunda kulüp ile teknik direktörün yollarının ayrılmasına karar verildiğini kaydetti.

Açıklamada, Yanal’ın 3 Mart’taki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor’la oynanacak deplasman maçında takımında başında yer alacağı dile getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir. Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz.”