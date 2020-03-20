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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe taraftarı Alex heykeline maske ve eldiven taktı

Fenerbahçe taraftarları, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Alex de Souza heykeline maske ve eldiven taktı. 

Fotoğraf: DHA

Yeni tip corona virüsü salgınını çok sayıda kişiyi eldiven ve maske takmaya veya kolonya ve dezenfektan kullanmaya itti. Fenerbahçe taraftarları da Kadıköy Osmanağa’da bulunan eski futbolcu Alex de Souza’nın heykeline maske ve eldiven taktı.

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Heykelin fotoğrafını çeken Devrim Erdoğan şunları söyledi: “Bence güzel olmuş. İnsanların artık biraz bilinçlenmesi lazım. En azından burada gördüklerinde akıllarında bir şey uyanır. Sonuçta gülmeye de, hatırlamaya da ihtiyaç var. Bu dönemde virüs kadar panik ve korkularında tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sakin olup, uyulması gerekenler uyup daha rahat bir şekilde yaşanabilir.”

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza ise sosyal medya hesabından maskeli ve eldivenli heykelin fotoğrafını paylaşarak teşekkür etti.

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