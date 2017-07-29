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Fenerbahçe ‘takipte’: Terim’in istifa ettiği söyleniyor, tazminat ödenmesine karşıyız

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Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Türkiye futbol direktörlüğü görevi son bulan Fatih Terim’e tazminat ödendiği yönündeki iddiaların takipçisi olacaklarını söyledi.

Federasyonun, karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilen Terim’e bir yıllık ücretine karşılık gelen 3.5 milyon avro tazminat ödeyeceği öne sürülmüştü.

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‘Tazminat ödenmesine karşıyız’

Divan kurulunu naylık olağan toplantısında yaptığı konuşmada “Bu sözleşme eğer karşılıklı sonlandırıldıysa tazminatın olmaması gerekir” diyen Mosturoğlu şöyle devam etti: “Ki öyle gözüküyor, görüntü o. Hatta basına yansıyan federasyon açıklamalarında Türkiye futbol direktörünün istifa ettiği söyleniyor. Eğer istifa ettiyse zaten hukuken bir tazminat alamaz. Bu konunun takipçisiyiz. Bunun takibi genel kurullarda yapılıyor federasyonda. Gerekli konuşmaları yaparıuz, tavrımızı da orada net olarak gösteririrz. Ama biz istifayla sonlanmış bir ilişkide tazminat gibi bir paranın ödenmesine karşıyız.”

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