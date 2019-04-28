Fenerbahçe, ‘sorusuz basın toplantısı’na açıklık getirdi: Ersun Yanal yorgundu

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal’ın basın toplantısında soru almaması nedeniyle gazeteciler tarafından protesto edilmesinin ardından, hafta içinde antrenmanda sohbet toplantısı kararı alındığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yanal, dün akşam Kadıköy’de Fenerbahçe’nin Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından rutin olarak düzenlenen basın toplantısında soru almamış, bazı muhabirler de bu tutumu protesto ederek toplantının yapıldığı salondan ayrılmıştı.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Twitter’dan yayınladığı açıklamasında, Yanal’la maçtan önce basın toplantısını görüştüğünü, teknik adamın maçın gerginliği ve fazladan yorgunluğu olduğunu söylediğini aktardı.

“Beraberce soru alınmaması ve hafta içi basına açık idmanda sohbet toplantısı gerçekleştirilmesi kararını aldık” ifadelerini kullanan Fenerbahçeli yönetici, eleştirilmesi gerekenin kendisi olduğunu kaydetti.

“Bazı basın mensuplarına bir çift lafım var” diyen Sipahioğlu, şöyle devam etti: “Öncelikle samimi şekilde eleştirilerini dile getiren tüm basın mensuplarına her zaman saygımız sonsuz. Ancak herkese hatırlatmak gerekir ki, daha önce ülkemizde de camiamızda da onlarca kez soru alınmayan basın toplantıları gerçekleşti. Bu durum ne ilk ne de son defa yaşandı.

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🎥 Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın soru almayacağını açıklaması üzerine bazı basın mensupları toplantı odasından ayrıldı. (Video: Ali Danaş/DHA) pic.twitter.com/ur0lMKGf08 — DHA Spor (@dhaspor) April 27, 2019

Bununla birlikte; geçmişte bazı teknik direktörlerin basına karşı hakarete kadar varan eylemlerine dahi, tabiri caizse ‘GIK’ diyemeyenlerin veya ilişkilerinden dolayı demeyenlerin, söz konusu Fenerbahçe olduğunda, hocamızı böyle eleştirmeleri tek kelimeyle haysiyetsizliktir.

Ne yazık ki, spor medyamızda ‘tarafsız spor adamı’ gibi gözükmeye çalışıp da, bazı odakların kanaat önderi ve tetikçisi olarak kamuoyuna yön vermeye çalışan çirkin bir sistem mevcuttur. Fenerbahçe Spor Kulübü, hangi söylemlerin ne amaçlarla gerçekleştirildiğinin farkındadır.”

Sipahioğlu, Yanal’ın cevaplamaktan kaçtığı hiçbir konu bulunmadığını belirterek teknik adamın sezon sonunda teknik ve detaylı analizleri kamuoyuyla paylaşarak birçok konuyu aydınlatacağını dile getirdi.