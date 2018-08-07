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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçında Benfica’ya yenildi

 

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi eleme maçında Benfica’ya 1-0 yenildi.

Fotoğraf: @Fenerbahce

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica’yla deplasmanda karşılaştı.

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Estadio da Luz’da oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertliler Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Giuliano Victor De Paula ve Alper Potuk ilk 11’iyle çıktı.

Maçın ilk yarısında karşılıklı ataklar olurken, ilk 45 dakika golsüz berabere tamamladı. Ev sahibi Benfica, 69’uncu dakikada Franco Cervi’yle 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Maçta başka gol olmadı.

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