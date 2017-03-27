Fenerbahçe sahiline tenis kortu projesi iptal

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) Fenerbahçe sahiline yedi adet tenis kortu projesi iptal edildi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Fenerbahçe sahili, yedi tenis kortu, idari birim ve kafeterya yapmak üzere ‘sessiz sedasız’ panellerle çevrilmeye başlamıştı.

Yurttaşların yürüyüş, dinlenme ve bisiklet rotalarından yaklaşık 250 ağacın bulunduğu noktadaki çalışmaya ilişkin bir Kadıköy belediyesi yetkilisi, İstanbul büyükşehir belediyesinin bu alana yedi adet tenis kortu yapacağını söylemişti.

İBB’nin sorularını yanıtsız bıraktığını belirten belediye yetkilisi, kendilerinden görüş alınmadığını da aktarmıştı.

Kortlar, metrd inşaatı sebebiyle Göztepe’den taşınacakmış

DHA’nın haberine göre İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla proje iptal edildi.

Proje kapsamında, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattı inşaatında Göztepe 60. Yıl Parkı’na yapılacak metro durağı için Gülbahçe Spor Tesisleri’nde bulunan yedi adet tenis kortunun sahile taşınacaktı.

İBB’den bir yetkili kortlar için metro inşaatı bitimine kadar daha uygun bir yer bulunacağını söyledi. Yetkili, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattının tamamlanmasıyla kortların yeniden Göztepe 60. Yıl Parkı’na konulacağını söyledi.