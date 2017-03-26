Fenerbahçe sahili sessiz sedasız kapatılıyor: ‘Yedi adet tenis kortu yapılacak’

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Fenerbahçe sahili panellerle çevrilmeye başladı.

Yurttaşların yürüyüş, dinlenme ve bisiklet rotalarından yaklaşık 250 ağacın bulunduğu noktadaki çalışmaya ilişkin bir Kadıköy belediyesi yetkilisi, İstanbul büyükşehir belediyesinin bu alana yedi adet tenis kortu yapacağını söyledi.

İBB’nin sorularını yanıtsız bıraktığını belirten belediye yetkilisi, kendilerinden görüş alınmadığını da aktardı.

Geçen aylarda Maçka Parkı da levhalarla kapatılmış, protestolar üzerine çalışmanın Dolmabahçe-Levazım arasındaki karayolu tüneli nedeniyle yapıldığı açıklanmıştı.