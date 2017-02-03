Fenerbahçe ‘nefretle kınamıştı’: Deplasman tribünü biletlerini 150 liradan satan Kayserispor’a 100 bin lira ceza 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’in 19’un haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden Kayseripsor’a, deplasman tribünü biletlerini, aynı seyir kalitesindeki ev sahibi tribünlerine göre yüksek fiyattan sattığı gerekçesiyle 100 bin lira para cezası verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 29 Ocak’ta oynanan karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara ayrılan tribünün biletlerini 150 liradan satışa çıkarmıştı.

Kayserispor’un bu uygulamasını ‘nefretle kınayan’ Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Kayserispor yönetimi tarafından belirlenmiş fahiş bilet fiyatının, ne ekonomik ne de mantıksal herhangi bir izahı bulunmamaktadır” denmişti.

Sezonun ilk yarısında Şükrü Saracoğlu’nda oynanan maçta Kayserispor taraftarlarına, kale arkası tribündeki Fenerbahçeli taraftarlarla aynı fiyattan bilet satıldığı hatırlatılan açıklamada, federasyondan da futbol disiplin talimatlarını aykırı bu uygulamaya karşı harekete geçmesi istenmişti.