Fenerbahçe müzesinden kupa çalmaya çalışan Trabzonsporluya hapis cezası

Fenerbahçe’nin şampiyonluk kupasını müzeden alıp kaçmaya çalışan Trabzonspor taraftarı Halit Şahin’e iki suçtan bir yıl beş ay 15 gün hapis cezası verdi.

Trabzonsporlu 38 yaşındaki Şahin, 11 Ocak 2017’de “Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz” diye bağırarak Fenerbahçe’nin Kadıköy Şükrü Saracoğlu’ndaki müzesinde bulunan 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını alıp kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

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Amacının hırsızlık olmadığını söyleyen Şahin, takımına yapılan haksızlıkları ve unutulan ‘kupa konusu’nu gündeme getirmek için böyle bir ‘eylem’ yaptığını söylemişti.

Şahin hakkında ‘mala zarar verme’ ve ‘nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçlarından iki yıl üç aydan 11 buçuk yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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Sanık 472 lira ödedi

İstanbul Anadolu 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugünkü karar duruşmasına Şahin ve avukatı Tolga Altuntaş katıldı. Fenerbahçe’yi temsilen avukat Özge Tokarlı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme, önceki duruşmada Şahin’in müzeye verdiği zararı ödemesine karar vermişti.

Sanık avukatı Altuntaş, Fenerbahçe’nin 472 liralık zararının ödendiğine ilişkin banka dekontu sundu.

Fenerbahçe’nin avukatı Tokarlı, zararın giderilmesinin beraat kararı için yeterli olmadığını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

‘Amacım protesto’ dedi, ceza çıktı

Hırsızlık amacıyla hareket etmediğini savunan sanık Halit Şahin, “Sadece protesto amacıyla hareket etmiştim” dedi.

Mahkeme, Şahin’a önce ‘hırsızlığa teşebbüs’ suçundan beş yıl ceza verdi. Bu ceza, hırsızlık teşebbüs aşamasında kaldığı için bir yıl üç aya, iyi hal indirimiyle de bir yıl 15 güne indirildi.

Sanığa ‘mala zarar verme’den de beş ay verildi. Ceza iki yıl ertelendi.

‘Film çekeceğim’

Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere konuşan Şahin, “Kupa hırsızlarının ceza almayıp da protesto amaçlı bir eylemde ceza alıyorsak adalette bir problem var” dedi.

Sanık, 3 Temmuz’da ‘3 Temmuz’ isimli bir film çekeceğini belirterek “Şike sürecine ilişkin senaryoyu tamamlayarak 3 Temmuz’da vizyona koyacağız” diye konuştu.

Fenerbahçe’nin şampiyonluğu tescillenmişti

Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda 82 puan alarak, aynı puandaki Trabzonspor’un dört gol averajı önünde şampiyon olmuştu. Trabzonspor cephesi, Fenerbahçe’nin şikeyle şampiyon olduğunu iddia ederek yıllardır kupanın kendilerine verilmesini istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Haziran 2011’de Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu tescillemişti.