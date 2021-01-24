Fenerbahçe, Mesut Özil’le 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fotoğraf: Fenerbahçe

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinde İngiliz Arsenal Kulübü’nden bonservissiz şekilde transfer edilen 32 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

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‘Rüya gerçek oldu’ başlıklı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe’miz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.”

Fenerbahçe, anlaşmanın imzalanmasından sonra Özil’in sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. (Fotoğraf: Twitter)

Fenerbahçe Futbol AŞ’nin Borsa İstanbul’a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da (KAP) yer alan açıklamada ise şu ifadeler yer alıyor: “Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır.”

Özil, Türkiye’ye geldiği gün uçaktan indikten sonra gazetecilere verdiği demeçte, çok heyecanlı olduğunu ifade edip şunları söylemişti: “Ben her zaman Fenerbahçeli’ydim. Bir rüya benim için de gerçek oluyor tek Fenerbahçe için değil. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah her şey güzel olacak.”