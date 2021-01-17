Fenerbahçe, Mesut Özil’in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Mesut Özil’in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Fenerbahçe Futbol AŞ’nin Borsa İstanbul’a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da (KAP) yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” dendi.

Reklam

Alman milli takımı ve İspanyol devi Real Madrid’in de formasını giymiş 32 yaşındaki futbolcu, son olarak İngiliz klübü Arsenal’de oynuyordu.

Özil’in transferi için Arsenal’le sözleşmesinin sona ermesi bekleniyordu.

Özil: Bu gece geliyorum

💛💙⏳ https://t.co/cpicr1zksP — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 16, 2021 Özil’in bu paylaşımı heyecan yaratmıştı.

Özil‘i Türkiye’ye getirecek özel uçak akşam saatlerinde İstanbul’dan havalandı.

Reklam

NTV’de ‘% 100 Futbol’ isimli programa bağlanan Özil de ‘ailesiyle yola çıkacağını, bu gece İstanbul’da olacağını, henüz beklediğini’ söyledi. Özil şöyle devam etti: “Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye’ye ve Fenerbahçe’ye geleceğim için çok mutluyum.”