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Fenerbahçe-Konyaspor maçında kolu kırılan ve hastaneye kaldırılan Fernandao ameliyata alındı

Fenerbahçe-Konyaspor maçında sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan sarı-lacivertli takımın Brezilyalı forveti  Fernandao’nun sol kolunda kırık oluştuğu açıklandı.

Ekran görüntüsü tr.beinsports.com’dan alınmıştır.

Şükrü Saracoğlu’nda oynanan karşılaşmanın 33’üncü dakikasındaki bir hava topu mücadelesinde Konyaspor’un kalecisi Serkan Kırıntılı ile çarpışan Fernandao, acı içinde yerde kaldı.

Sedyeyle ambulansa taşınan Brezilyalı oyuncu hastaneye kaldırıldı. Fernandao’nun sol kol dirsek ve omuz arasındaki kırık nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi.

 

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