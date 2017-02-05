Fenerbahçe kazandı, Obradovic uyardı: Daha ciddi oynamaları gerek, bazıları sadece kendi sayılarını düşünerek gelmiş

Basketbol Süper Ligi’nde İstanbul BBSK’yı 76-69 mağlup eden Fenerbahçe erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic, takımındaki oyuncuların daha ciddi oynamaları gerektiğini söyledi.

‘Bugün için yeterli oldu ama…’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Bazı oyuncular sadece kendi sayılarını düşünerek geldiler” diyen Obradovic, şöyle devam etti: “19 top kaybı yapıp, rakibiniz 16 ribaunt alıyorsa; bu sanırım her şeyi açıklıyor. İBBSK; 72 atış, artı 17 tane serbest atış yapmış. Her şey çok açık. Benim takımımdaki oyuncuların biraz daha ciddi oynamaları gerekiyor. Bugün için yeterli oldu ama…”