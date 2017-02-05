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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe kazandı, Obradovic uyardı: Daha ciddi oynamaları gerek, bazıları sadece kendi sayılarını düşünerek gelmiş

Basketbol Süper Ligi’nde İstanbul BBSK’yı 76-69 mağlup eden Fenerbahçe erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic, takımındaki oyuncuların daha ciddi oynamaları gerektiğini söyledi.

‘Bugün için yeterli oldu ama…’

Fotoğraf: Fenerbahce.org

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Bazı oyuncular sadece kendi sayılarını düşünerek geldiler” diyen Obradovic, şöyle devam etti: “19 top kaybı yapıp, rakibiniz 16 ribaunt alıyorsa; bu sanırım her şeyi açıklıyor. İBBSK; 72 atış, artı 17 tane serbest atış yapmış. Her şey çok açık. Benim takımımdaki oyuncuların biraz daha ciddi oynamaları gerekiyor. Bugün için yeterli oldu ama…”

 

 

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