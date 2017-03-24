Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel’e ‘hakaret içerikli tezahürat’tan 300 lira ceza

‘Taraftara hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı’ gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Fenerbahçe futbol takımının kaptanı Volkan Demirel 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.
DHA’nın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, yürüttüğü soruşturma sonucunda Demirel hakkında cezai sorumluluğa ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Demirel’e yüklenen suçun vasfının Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 Sayılı Kanun kapsamında adli para cezası gerektirdiği belirtilen kararda, bu kanun kapsamında verilen 300 lira tutarındaki cezanın sarı-lacivertli takımın kaptanı tarafından ödendiği kaydedildi.
Ne olmuştu?
EuroLeague’in 20’nci haftasında Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 85-80 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiminde sahaya inen Volkan Demirel, sarı-kırmızılı takımı hedef alan bir tezahürata eşlik etmişti. Demirel hakkında ‘Taraftara hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı’ gerekçesiyle 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14’üncü maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştı.
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