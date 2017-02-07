Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel hakkında ‘hakaret içerikli tezahürat’tan soruşturma

Fenerbahçe futbol takımının kaptanı Volkan Demirel hakkında ‘taraftara hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı’ gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ramazan Öksüz ve Ahmet Aslan tarafından yürütülen soruşturmanın, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un, ‘hakaret içerikli tezahürat’ başlıklı 14’üncü maddesi kapsamında başlatıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

EuroLeague’in 20’nci haftasında Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 85-80 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiminde sahaya inen Volkan Demirel, sarı-kırmızılı takımı hedef alan bir tezahürata eşlik etmişti. Galatasaray, Fenerbahçe kaptanına ceza verilmesi talebiyle TFF Hukuk Müşavirliğine resmi başvuruda bulunmuştu.