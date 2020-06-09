Fenerbahçe kalan sekiz haftada altyapı koordinatörü Tahir Karapınar’la sahaya çıkacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesine ilişkin “Gençlerimiz ‘ben gencim bana bir şey olmaz’ demesin. Maalesef bu hafta sonu, piknik alanlarında yol kenarlarında, askere gidenlerin yaptıkları işler doğru değil” dedi.