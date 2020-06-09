Fenerbahçe kalan sekiz haftada altyapı koordinatörü Tahir Karapınar’la sahaya çıkacak

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar’ın, 2019-20 sezonunun kalan sekiz haftasında Futbol A Takımı teknik heyetiyle sahaya çıkacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
“Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir. Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.
Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.
Tahir Karapınar’a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz.”