Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe kalan sekiz haftada altyapı koordinatörü Tahir Karapınar’la sahaya çıkacak

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar’ın, 2019-20 sezonunun kalan sekiz haftasında Futbol A Takımı teknik heyetiyle sahaya çıkacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Reklam

“Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir. Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.

Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.

Tahir Karapınar’a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz.”

Reklam

SON HABERLER

Podcast | Kadın örgütleri: Hükümet rövanş peşinde, çocuklar tehlikede

Meclis’in açılmasının ardından yeniden gündeme beklenen çocuk istismarına ilişkin yasa teklifini yorumlayan konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü, bu önerinin iktidar tarafından aralıklarla gündeme getirilmesinin nedeninin ardında ‘rövanş isteği’ olduğunu söyledi.

AKP’li Dağ: Anketlerde kararsızlar yükseltiliyor, oyumuz 2018’den yüksek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, anketlerde ‘diğer partilerin sabit bırakılıp, AKP’nin oylarının düşürülüp, kararsız seçmenin oranının yükseltildiğini’ söyleyerek; “Yapılan tüm çalışmalar milletimizin, cumhurbaşkanımız ve AK Parti’ye 24 Haziran 2018 seçimlerinden daha yüksek bir oranda destek verdiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...