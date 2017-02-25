Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te ‘istifa’ protestosuyla karşılandı: Sen git güzel günler koşarak gelir

Süper Lig’in 22’nci haftasında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Gaziantep Havalimanı’nda sarı-lacivertli taraftarların ‘istifa’ protestosuyla karşılandı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre havalimanında toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, ‘Fenerbahçe babanın çiftliği değil’, ’20 sene oldu istifa’, ‘Sen git güzel günler koşarak gelir’ sloganlarıyla başkan Aziz Yıldırım’ı istifaya çağırdı.

Meşale yakan ve futbolcuların bindiği takım otobüsünün önünü kesmek isteyen taraftarları polis dağıttı. Takım olaylı karşılamanın ardından kalacakları otele gitti.

Robin van Persie ve Kjaer yok

Fenerbahçe kafilesinde teknik direktör Dirk Advocaat’ın kadroya almadığı Robin van Perise ve Kjaer’in yanı sıra kaleci Volkan Demirel, Emenike, Karavaev ve Stoch yer almadı.

SON HABERLER

TSK haberiyle iktidar yanlısı isimleri kızdıran Hürriyet: Suçlamalar iftira, pespayelik

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve iktidara yakın görüntü vermesiyle ilgili eleştirilere kurum içinden gelen ‘savunma’ları manşetine taşıyan Hürriyet, iktidar yanlısı gazetecileri ‘kızdırmasının’ ardından yaptığı açıklamada, gösterilen tepkilerin ‘linç kampanyası’nda dönüştüğünü belirtti.

Akşam Postası / 25 Şubat 2017

ABD’nin Türkiye tarafından ‘terörist’ muamelesi yapılan YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ağır silah göndermeyi sürdürme ve yine YPG’nin elindeki Menbiç’i Türkiye’ye karşı koruma sözü verdiği öne sürüldü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...