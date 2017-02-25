Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te ‘istifa’ protestosuyla karşılandı: Sen git güzel günler koşarak gelir

ABD’nin Türkiye tarafından ‘terörist’ muamelesi yapılan YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ağır silah göndermeyi sürdürme ve yine YPG’nin elindeki Menbiç’i Türkiye’ye karşı koruma sözü verdiği öne sürüldü.