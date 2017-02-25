Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te ‘istifa’ protestosuyla karşılandı: Sen git güzel günler koşarak gelir

Süper Lig’in 22’nci haftasında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Gaziantep Havalimanı’nda sarı-lacivertli taraftarların ‘istifa’ protestosuyla karşılandı.
DHA’nın haberine göre havalimanında toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, ‘Fenerbahçe babanın çiftliği değil’, ’20 sene oldu istifa’, ‘Sen git güzel günler koşarak gelir’ sloganlarıyla başkan Aziz Yıldırım’ı istifaya çağırdı.
Meşale yakan ve futbolcuların bindiği takım otobüsünün önünü kesmek isteyen taraftarları polis dağıttı. Takım olaylı karşılamanın ardından kalacakları otele gitti.
Robin van Persie ve Kjaer yok
Fenerbahçe kafilesinde teknik direktör Dirk Advocaat’ın kadroya almadığı Robin van Perise ve Kjaer’in yanı sıra kaleci Volkan Demirel, Emenike, Karavaev ve Stoch yer almadı.