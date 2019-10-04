Fenerbahçe, Kadıköy’de Antalyaspor’a mağlup: 0-1

Süper Lig’in 7’nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’a yenildi. Konuk ekibin tek golünü 6’ncı dakikada Ufuk Akyol kaydetti.
6’ncı dakikada Antalyaspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanında topu önünde bulan Ufuk Akyol, Jailson’dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girer girmez plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
Mücadelenin 6’ncı dakikasında Antalyaspor’u 1-0 öne geçiren Ufuk Akyol, arkadaşlarıyla yaşadığı gol sevincinin ardından yedek kulübesine giderek dün hayatını kaybeden Nijeryalı futbolcunun formasını aldı ve gol sevincini Isaac formasıyla yaşadı.
13’üncü dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, son çizgiye inen Dirar ortaladı. Ceza sahası içindeki Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
16’ncı dakikada Antalyaspor savunmasının hatalı pasında topu önünde bulan Kruse’nin sol çaprazdan attığı sert şutta kaleci Boffin, topu kornere attı.
24’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortasını yaptı. Antalyaspor savunmasından seken top Dirar’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
58’nci dakikada Mukaira’nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Hakan Özmert, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Hakan’ın vuruşunda Altay, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
61’inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar pasını Emre’ye verdi. Emre’nin bekletmeden içeri çevirdiği topta, Zajc’ın vuruşunda top auta gitti.
69’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortaladı. Deniz’in kafayla çevirdiği topa Zajc kafayı vurdu. Kaleye doğru yönelen top Muriç’e çarpan topu Antalyaspor savunması kornere gönderdi.
90+1’inci dakikada ceza sahası dışından Zajc’ın vurduğu sert şutu kaleci Boffin çeldi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç, Fenerbahçe’nin 0-1’lik skorla mağlubiyeti ile son buldu.