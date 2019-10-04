Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe, Kadıköy’de Antalyaspor’a mağlup: 0-1

Süper Lig’in 7’nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’a yenildi. Konuk ekibin tek golünü 6’ncı dakikada Ufuk Akyol kaydetti.

Fotoğraflar: DHA

6’ncı dakikada Antalyaspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanında topu önünde bulan Ufuk Akyol, Jailson’dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girer girmez plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Reklam

Mücadelenin 6’ncı dakikasında Antalyaspor’u 1-0 öne geçiren Ufuk Akyol, arkadaşlarıyla yaşadığı gol sevincinin ardından yedek kulübesine giderek dün hayatını kaybeden Nijeryalı futbolcunun formasını aldı ve gol sevincini Isaac formasıyla yaşadı.

13’üncü dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, son çizgiye inen Dirar ortaladı. Ceza sahası içindeki Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

16’ncı dakikada Antalyaspor savunmasının hatalı pasında topu önünde bulan Kruse’nin sol çaprazdan attığı sert şutta kaleci Boffin, topu kornere attı.

Reklam

24’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortasını yaptı. Antalyaspor savunmasından seken top Dirar’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

58’nci dakikada Mukaira’nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Hakan Özmert, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Hakan’ın vuruşunda Altay, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

61’inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar pasını Emre’ye verdi. Emre’nin bekletmeden içeri çevirdiği topta, Zajc’ın vuruşunda top auta gitti. 

69’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortaladı. Deniz’in kafayla çevirdiği topa Zajc kafayı vurdu. Kaleye doğru yönelen top Muriç’e çarpan topu Antalyaspor savunması kornere gönderdi.

90+1’inci dakikada ceza sahası dışından Zajc’ın vurduğu sert şutu kaleci Boffin çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç, Fenerbahçe’nin 0-1’lik skorla mağlubiyeti ile son buldu.

SON HABERLER

Saraçhane’de 100 gün

İstanbul’un yerel yönetiminin patronu olmak için aday olduğunda kent halkının sadece yüzde 16’sı onu tanıyordu. İki seçim geçirdi. 23 Haziran’daki ikinci seçimde rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin fark attı. Binlerce kişinin Saraçhane’yi doldurduğu 27 Haziran’da ceketi çıkarıp göreve başladı. İBB’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün, Saraçhane’deki 100’üncü günü…

Üç giyim firması peş peşe konkordato istedi

Türkiye genelinde İmza adıyla 53 mağazası ve 150’den fazla bayisi bulunan giyim markası Taşkınırmak Giyim için konkordato talep edildi. Mahkeme, grubun iki şirketi için üç aylık geçici mühlet verdi, konkordato komiseri ataması yaptı. Taşkınırmak’ın yanısıra Marka Park mağazaları ve Vepa Spor da konkordato talep etti.

Soma A.Ş. 2 bin 800 işçinin tazminatını, 301 ailenin alacağını ödemiyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İstanbul’daki plazasının icralık olmasıyla gündeme gelen Soma A.Ş.’nin 2 bin 800 işçinin tazminatını ve 301 ailenin alacağını ödemediğini belirterek hem işveren hem de sendikanın kanunu boşa düşürmek üzere yalan söylediğini öne sürdü: “3 binin üzerinde vatandaşımızın parası Soma A.Ş. kulesinde duruyor.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...