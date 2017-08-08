Fenerbahçe ‘bonservis’e takılmış: Lens’i çok isteseydik alırdık 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçen sezon sarı-lacivertli takımda kiralık olarak forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens’in Beşiktaş’a transferi için “Çok isteseydik alırdık. Hayırlı olsun” dedi.

‘Bonservisiyle alamayacağımızı söyledik’

NTV canlı yayınına katılan Yıldırım, “Aykut Kocaman Lens için ‘Mutlaka kalsın’ dedi mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Aykut hoca şunu söyledi; ‘Geçen sene 2.3 milyon avro alıyordu. Bunun üzerine ne verebileceksek çıkın. Transfer edebiliyorsak gelsin’ dedi. Onların şeyi, bonservisiyle gelmekti. Bizim de kriterlerde sıkıntı olduğu için bonservisiyle alamıyorduk. Kjaer’i satana kadar böyle bir sıkıntımız vardı. Kjaer’in satılmasıyla birlikte bu sıkıntı kalkmış oldu. O dönemde biz bonservisiyle alamayacağımızı ifade ettik. Konuştuk kendisiyle, menajeriyle. Aynı zamanda Van Persie’nin de menajerlik şirketi orası. Bunu kendilerine söyledik.”

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‘Çok isteseydik alırdık’

“Lens’e çıkışı kendisinde olmak üzere 2.750 ya da 2.7 milyon avro garanti ücret artı maç başı teklif ettik” diyen sarı-lacivertli kulübün başkanı şöyle devam etti: “2.3’te de öyleydi, aynı bonuslar kalmak şartıyla teklifte bulunduk. Yalnız kiralık alırız, kiralığa da gerekirse bir şey öderiz, bonservisiyle alamayız dedik. Bu şekilde teklif ilettik. Onlar da bir şey söylemediler. Lens 4 milyon avro istedi ilk başta. Bizde yazılı teklifi var. Sonra bunu 3 milyon avroya kadar indi. Eğer kulüp kısmını çözebilseydik, bizim dediğimiz şartlara gelseydi alabilirdik. Haa şimdi ikinci bir şey; çok isteseydik alırdık.”

‘Hayırlı olsun’

Geçen sezon takımın başında olan hollandalı teknik direktör Dick Advocaat’ın raporunda ‘Kiralık olarak alacaksanız alın, faydalı olabilir. Ama temelli alacaksanız sıkıntı yaşayabilirsiniz’ dediğini aktaran Yıldırım “Biz buna rağmen gelmesi için, bizim şartlarımıza uyarak gelmesi için teklif yaptık. O kulüp değiştirdi, seçti, gitti. Hayırlı olsun” diye konuştu.