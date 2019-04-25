Fenerbahçe bir kez daha Final Four’da!

Fenerbahçe basketbol takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Litvanya’nın Zalgiris Kaunas ekibini 99-82 yenerek Final Four’a (dörtlü final) yükseldi.
Deplasmanda oynanan maçta ilk çeyrek Fenerbahçe’nin 30-16’lık üstünlüğüyle geçilirken, ilk yarıda da yine sarı-lacivertliler lehine 49-41’lik skorla tamamlandı.
Fenerbahçe rakibine karşı üstünlüğü elden bırakmazken, üçüncü çeyrek 72-61 sona erdi. Maç ise Türk temsilcisinin 99-82’lik üstünlüğüyle bitti.
Böylece Fenerbahçe Avrupa’da üst üste beşinci kez dörtlü finale kalma başarısını gösterdi. Fenerbahçe yarı finalde Anadolu Efes ile Barcelona serisinin galibiyle oynayacak.
Dörtlü final İspanya’nın Bask bölgesindeki Vitoria-Gasteiz kentinde 17-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak.