Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi kurası bugün İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi. Buna göre Fenerbahçe’nin rakibi Benfica oldu.

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Fenerbahçe ile Benfica ilk maçı 7 ya da 8 Ağustos’ta Portekiz’de oynayacak. İkinci maç ise 14 Ağustos’ta Kadıköy’de olacak. Fenerbahçe, bu tur ile play-off maçını geçmesi halinde gruplara kalacak.

UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turunda Medipol Başakşehir, İskoçya’dan Aberdeen ve İngiltere’den Burnley eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi’nde 3’üncü ön eleme turuna çıkması halinde LASK-Lillestrom eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş, üçüncü ön eleme turuna çıkmak için B36 Torshavn’la karşılaşacak.