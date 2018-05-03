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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı iptal: Nihai kararı TFF verecek

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Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yle Beşiktaş arasındaki yarı final rövanş maçı iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında iki takım Beşiktaş’ın sahasında 2-2 berabere kalmıştı. Maçın Kadıköy’deki rövanşı, tribün olayları nedeniyle 57’nci dakikada golsüz eşitlik sürerken tatil edilmişti. Konuk takımın teknik direktörü Şenol Güneş başından yaralanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)  maçın 3 Mayıs’ta kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Beşiktaş ise maça çıkmama kararı almıştı.

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Bugün 20.30’da başlaması planlanan maça siyah beyazlı takımın çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan 15 dakika bekleyerek misafir takım maça çıkmadığı için iptal kararı verdi. Karşılaşma ile ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Öte yandanFenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler, statta ısınma hareketleri yapan takımı izledi.

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Statü Beşiktaş’ı eliyor

Türkiye Kupası statüsünün maça çıkmama durumu ile ilgili verilecek cezaları düzenleyen maddesine göre Beşiktaş, hükmen mağlup sayılacak. Kupadan ihraç edilecek olan Beşiktaş, gelecek sezon kupaya katılamayacak ve ticari haklardan elde ettiği gelirin dağılımı ile ilgili de talepte bulunamayacak.

Kupa statüsünün sekizinci maddesinin birinciinci hükmünde şunlar yer alıyor: ”Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.”

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