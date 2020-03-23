Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon corona’yım

Fenerbahçe Beko’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığı şüphesi taşıyan isimlerden idari menajer Cenk Renda, yoğun bakıma alındığını yalanladıktan sonra, “Karantina altındayım. Yüzde 1 milyon corona’yım” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den İrfan Yirmibeş’in haberine göre Renda, hastanede kontrole tabi tutulduğunu söyleyerek, “Tedaviye başlayacaklar ama ne zaman bilmiyorum çünkü bir daha test yaptılar. Corona’yım yüzde bir milyon. Zor bir durum, zor bir süreç. Kusura bakmayın telefonlarınızı açamıyorum, konuşmak istemiyorum. Dikkat edin kendinize” mesajını paylaştı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, 21 Mart’ta basketbol takımında bazı oyuncularda ve idari kadroda corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıklamıştı.