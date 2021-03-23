Fenerbahçe: ‘Be Fair’ sloganına verilen tedbir kararı mahkemece kaldırıldı

Fenerbahçe, ‘Be Fair’ (Adil ol) sloganına verilen tedbir kararının mahkemece kaldırıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Fenerbahçeli oyuncular, Süper Lig’in 18’inci haftasında oynanan Karagümrük – Konyaspor maçında yaşananlar sebebiyle, yayıncı kuruluş beIN Sports’un logosuna ithafen ‘Be Fair’ yazılı tişörtler giymişti.

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beIN Sports, oyuncuların bu tişörtleri giymesini engellemek için yasal işlem başlatmıştı.

‘Haklı ve meşru tepkimizi sürdüreceğiz’

Fenerbahçe’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, beIN Sports’un fikri ve sınai haklar mahkemelerinde açtığı dava sonrası ‘sloganın tedbiren durdurulması kararı’nın verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar aktarıldı: “Kulübümüz tarafından, Süper Lig’in 18’inci haftasında 10 Ocak 2021 tarihinde oynanan Karagümrük- Konyaspor maçında, Kulübümüze karşı küfürlü tezahüratın canlı yayında ekrana getirilmesi üzerine; beIN Sports’un bir süredir Fenerbahçe aleyhine attığı tamamına karşı bir duruş olarak ‘Be Fair’ (Adil Ol) sloganıyla tepki konulmuştur.”

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Karara itiraz üzerine sloganının kullanılmasının durdurulmasına ilişkin verilen tedbir kararının mahkemece kaldırıldığı aktarıldı ve şöyle devam edildi: “Adil ve tarafsız yayıncılık yapmakla yükümlü olan beIN Sports bu ve benzeri haksız ve taraflı eylemlerinden vazgeçmediği sürece, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haklı ve meşru tepkimizi sürdüreceğimizi taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”