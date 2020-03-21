Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe: Basketbol takımımızın bazı oyuncularında ‘corona’ belirtileri var

Fenerbahçe Spor Kulübü, basketbol takımında bazı oyuncularda ve idari kadroda corona virüsü belirtilerine rastlandığını bildirdi.

Fotoğraf: fenerbahce.org

Çin’de ortaya çıkan virüs nedeniyle Türkiye’de dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 670 kişinin hasta olduğu açıklanmıştı. Önlem amacıyla futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelenmişti.

Reklam

Fenerbahçe, sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Erkek Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.”

Galatasaray’da yöneticiler diken üstünde

Öte yandan Fanatik’in haberine göre Galatasaray Spor Kulübü’nün bazı yöneticileri de hastaneye gitti. Öksürük ve ateş şikayeti olan Abdurrahim Albayrak’ın testi negatif çıktı, evinde dinlenmeye başladı. Bir diğer yönetici Mahmut Recevik de hastaneye gitti, ‘zatürre başlangıcı’ tanısı konuldu. Soğuk algınlığı şikayeti olan yöneticiler hastaneye giderek test yaptıracak.

Tüm ligler ertelendi

SON HABERLER

Muhtelif sinir krizlerinin eşiğindeki toplum…

Pınar Fidan için sarf edilen ifadelerin ve soruşturma taleplerinin ‘ölçüsüz’ olduğunu düşünüyorum ve hâlihazırdaki üslubun ve tepki biçiminin, bu memlekette yalnızca ve yalnızca ‘müesses nizam’ tarafından pek ‘kullanışlı’ bulunacağı ve hatta bulunduğu kanısındayım.

Sağlık çalışanlarına bir alkış daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısı üzerine dün akşam gibi bu akşam da Türkiye’nin birçok yerinde insanlar saat 21:00’de sağlık çalışanlarını alkışladı.

‘Corona’ şüphesi taşıyan hasta, her sağlık kuruluşunda tedavi görebilecek

Sağlık Bakanlığı bugün yayınladığı genelgeyle, vatandaşların yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Devlet ve Vakıf Üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılmasının zorunlu olduğunu açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...