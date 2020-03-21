Fenerbahçe: Basketbol takımımızın bazı oyuncularında ‘corona’ belirtileri var

Fenerbahçe Spor Kulübü, basketbol takımında bazı oyuncularda ve idari kadroda corona virüsü belirtilerine rastlandığını bildirdi.

Fotoğraf: fenerbahce.org

Çin’de ortaya çıkan virüs nedeniyle Türkiye’de dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 670 kişinin hasta olduğu açıklanmıştı. Önlem amacıyla futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelenmişti.

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Fenerbahçe, sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Erkek Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.”

Galatasaray’da yöneticiler diken üstünde

Öte yandan Fanatik’in haberine göre Galatasaray Spor Kulübü’nün bazı yöneticileri de hastaneye gitti. Öksürük ve ateş şikayeti olan Abdurrahim Albayrak’ın testi negatif çıktı, evinde dinlenmeye başladı. Bir diğer yönetici Mahmut Recevik de hastaneye gitti, ‘zatürre başlangıcı’ tanısı konuldu. Soğuk algınlığı şikayeti olan yöneticiler hastaneye giderek test yaptıracak.