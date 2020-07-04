Fenerbahçe, basketbol takımı için Igor Kokoskov’la anlaştı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Sırp Igor Kokoskov’un takımın başına getirildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en değerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Avrupa basketbolunu uzun süredir NBA’de temsil eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşamanın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile üç yıl için anlaşmaya varmıştır.”

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Fenerbahçe, geçen günlerde Zeljko Obradovic’la yollarını ayırmıştı.