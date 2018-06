Fenerbahçe başkanından forma ve kombine çağrısı: Esas mücadele şimdi başlıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlardan kombinelere ve formalara ilgi göstermelerini istedi.

Koç, geçen haftasonu yapılan seçimde Aziz Yıldırım’ı geçerek başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, bugün Kadıköy’de mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

Reklam

Tribünleri dolduran binlerce taraftara seslenen Koç, Türkiye’ye örnek bir seçim yaptıklarını söyledi.

“Fark ettiniz mi Fenerbahçe’nin büyüklüğünü, ayrıcalığını?” diyen Koç, seçimin tüm dünyada gündem olduğunu, tüm televizyonların kendilerini canlı yayınladığını kaydeti.

Reklam

‘Fedakarlıklar yapacağız’

Koç, “Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak her branşta iyi kadrolar kuracağız” diyerek gazetelerdeki haberlerden çok kendi açıklamalarına itibar edilmesini istedi.

Fenerbahçe başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün hisseleri bankalara rehin, taşınmazları ipotek edilmiş bir durumdayız. Bizim kuracağımız her kadro şampiyonluğa oynayacak güçtedir. En büyük transfer siz taraftarlarsınız. Yapacağımız dediğimiz, her şeyi yapmak için var gücümüzle çalışacağımızın taahhüdünü sizlere ben ve arkadaşlarım veriyoruz. Sizden ricam var. Bir… Sımsıkı kenetlenerek buraya geldik. Her an sizleri hissettik. Esas mücadele, zorluklar şimdi başlıyor. Aramıza başkalarının girmemesi için uyanık olun. Çok şey yazılacak, çizilecek… İkinci talebim sizden… Biz elimizi taşın altına koyacağız. Fenerbahçe için maddi-manevi gece rahat uyutturacak fedakarlıklar yapacağız. Önce biz sonra siz… Siz kim? Bu camianın her kesiminden olan insanlar… Akademisyen, iş adamı, yargı mensubu… Herkes…”

Taraftara çağrı

Koç, üç yıl sonra kapı kapı sponsor arayan değil sponsorların kapısına geldiği bir kulüp olacaklarını belirterek taraftara çağrı yaptı: “Siz taraftardan ne istiyoruz? Bir tane bile kombine kalmayacak. Şimdiden loca talepleri artmaya başladı. Gelin bir sezon öncesi satılabilen en çok forma adedine ulaşalım. Hatta gelin eylül ayından önce bir sezon önce sattığımız forma sayısına ulaşalım. Dolayısıyla imkanı olanlar, olmayanlara alsın.”

‘Nefret dilini değiştireceği’

Fenerbahçe başkanı, sözlerine şöyle devam etti: “Fenerbahçe’nin dostu düşmanından çok bir kulüp olması lazım. Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman, takım tutmayan insanlar da mutlu olsun. ‘Bu camia hayırlıdır, onlar kazansın’ demeleri lazım. Sevilmek istiyorsak, sayılmak istiyorsak önce biz saygı duyacağız. Zaman zaman belki biz karşı karşıya geleceğiz ama biz bunu başaracağız. Bu ülke artık kavgadan bıktı. Nefret dilini değiştireceğiz, bunu bilhassa sizlere söylüyorum. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın… Gerisi kendiliğinden gelir.”

Koç, “Topunuz gelin” sözünü de açtı: “Çok güzel tesislerimiz var, bilinçli bir toplumumuz var ama sportif başarılarımız yetersiz. Bunları söylerken zannetmeyin ki, haklarımızı savunmayacağız. İlla kavga edilmesi gerekiyorsa hiç şüpheniz olmasın onu da yaparız. ‘Topunuz gelin’ sözünün altında yatan anlayış budur. Onun için bıçak kemiğe dayanana kadar her şeyi doğru ve medenice yapacağız.”

Fenerbahçe başkanı, eski başkan Aziz Yıldırım’a da “Birazdan basketbol maçımız var. İsteğim şampiyon olursak bu kupayı Aziz Yıldırım’ın ve yönetiminin kaldırmasıdır” sözleriyle seslendi.