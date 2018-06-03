Fenerbahçe başkanı Koç’un ‘balkon konuşması’: Atatürk’ün yolu ışığımız olacak

Aziz Yıldırım’ın 20 yıldır sürdürdüğü Fenerbahçe başkanlığına bugün seçilen Ali Koç, “Gurur duymaya hazır olun” dedi.

Seçimi kazanmasının kesinleşmesinin ardından Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki kalabalığa seslenen Koç, kendilerinden çok emin olduklarını söyledi.

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Kazananın fark atarak kazanacağını ifade eden Koç, seçim sürecinde kimseye biat etmediğini, menfaat beklemediğini ifade etti.

Fenerbahçe başkanı, organize bir kampanya yürüttüklerini söylerken bunun destekçileri sayesinde olduğunu kaydetti.

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Koç, destekçilerine mahçup olmamak, camiaya layık olmak için itinayla davrandıklarını belirterek ekibini tanıttı, süreçteki görevlerinden bahsetti.

Koç, sözlerine şöyle devam etti: “Kendimiz inandık ama her zaman mütevazı davrandık. ‘İyilik kazanacak’ dedik, iyilik kazandı. Hepinize ne kadar teşekkür etsem… Saatlerce bekliyorsunuz. Siz de aslında milyonların vitrinisiniz. Hep beraber başardık. Esas yolculuk şimdi başlıyor. Çok zor bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. Biliyorum beklentiniz yüksek. Mutlu olmaya, gurur duymaya hazır olun.”

‘Aziz Yıldırım efsane başkandır’

Fenerbahçe başkanı, sürecin bittiğini, kızgınlığın olmadığını aktararak eski başkana da teşekkür etti: “Bir sözüm de başkanımız sayın Aziz Yıldırım’a. Sayın Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım. Aziz Yıldırım olmasaydı, Türkiye’deki pek çok stat olmazdı. Fitili biz ateşledik. Göreceksiniz yakın zamanda, Türkiye’de müthiş basketbol sahaları olmazdı. O olmasaydı bizim salonumuz da olmazdı. Hayatta herkesin artıları eksileri vardır. Başkanımızın Fenerbahçe’ye kattıklarından dolayı her şeyiyle efsane başkan olmayı fazlasıyla hak etmiştir. En büyük kahramanlığı da 3 Temmuz’da göstermiştir. Kendisi direk hedef alınmıştır.”

Koç şöyle devam etti: “Onun (Atatürk) yolunda yürümeye devam edeceğiz. Onun yolu, bizim ışığımız olacak. Şuraya taktığım rozet, pek çok kişiye dağıttığım rozet. Atamız belki Fenerbahçeli ama onun kimi tuttuğu önemli değil, kimin onun yolunda yürüdüğü önemli.”

Koç’un konuşması sırasında “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atıldı.