Fenerbahçe başkanı, Covid-19’a yakalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Covid-19’a yakalandı.
Kulübün açıklamasında, Koç’un dünkü testinin pozitif çıktığı belirtilerek, sağlık durumunun iyi olduğu, evinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Yaramazlara biraz batar!
Japonya’da bahar deyince akla ilk gelen, pembe beyaz renkleriyle her sene kartpostallık kareler oluşturan kiraz çiçekleri bu sene erken açtı.
Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili bildiri yayınlandıktan sonra gözaltına alınan emekli amirallere üç soru yöneltileceği bildirildi.
CHP’li vekil Mehmet Güzelmansur, pandemi nedeniyle işten çıkarmanın yasaklandığı geçen yıl günde ortalama 491 işçinin Kod 29’la işine son verildiği söyledi.
Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili bildiride imzası bulunan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.
Tıp fakültesi öğrencisi Sude Ç. (18), boşanma davası açan annesiyle görüştüğü için eğitim masrafını karşılamadığını öne sürdüğü işadamı babası Tuncay Ç.’ye dava açtı.