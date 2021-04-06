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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe başkanı, Covid-19’a yakalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Covid-19’a yakalandı.

Fotoğraf: fenerbahce.org

Kulübün açıklamasında, Koç’un dünkü testinin pozitif çıktığı belirtilerek, sağlık durumunun iyi olduğu, evinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

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