Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde üst tura çıktı

Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, üst tura çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe, D grubu beşinci hafta maçında Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımını Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda ağırladı.

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Hırvatistan’daki ilk maç Fenerbahçe’nin 4-1’lik mağlubiyetiyle bitmişti. Bu maç golsüz eşitlikle tamamladı.

D grubunda Zagreb beş maçta hiç yenilmedi ve 13 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe sekiz puana yükselirken son maça üçüncü sıradaki Spartak Trnava’nın dört puan önünde girdi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler son maça kalmadan üst turu garantilemiş oldu.