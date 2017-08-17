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Fenerbahçe, Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Vardar’a 2-0 yenildi 

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Vardar ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

Fotoğraflar: Reuters

Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki II. Filip Arena Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 20’nci dakikada Tigran Barseghyan ve 90+1’de Mehmet Topal (kendi kalesine) kaydetti.

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Karşılaşmanın son dakikalarında Vardar’da Boban Grncarov, Fenerbahçe’de ise Josef de Souza kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Rövanş mücadelesi 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

Volkan Demirel’e ‘kesik’

Teknik direktör Aykut Kocaman, 2-2 berabere sonuçlanan Göztepe maçındaki performansı eleştirilen kaleci Volkan Demirel’i yedek soyundurdu. Sarı-lacivertlilerin kalesini yeni transfer Carlos Kameni korudu.

 

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