Fenerbahçe altyapısından Sporting Lizbon’a: Burada futbolcunun saçı değil oyunu konuşuluyor 

Fenerbahçe 19 yaş altı takımında oynarken Portekiz’in Alcanenense kulübüne transfer olan ve burada geçen altı ayın ardından Sporting Lizbon’un yolunu tutan Merih Demiral, “Erken yaşta Portekiz’e gitmemin en önemli sebebi, altyapıda çok iyi olmasına rağmen A takıma yükselemeyen yüzlerce futbolcu” dedi.

‘Portekiz’de altyapıdan oyuncu çıkarmak bir gelenek’

Fanatik’ten Yakup Çınar’a konuşan 19 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe altyapısındaki bir oyuncunun A takıma çıkmasının çok zor olduğunu savundu: “Kimse altyapıdaki oyunculara güvenmiyor. Portekiz’e bakarsak orada altyapıdan oyuncu çıkarmak bir gelenek. Sporting’de mesela A takıma çıkan oyuncuyu çok iyi karşılıyorlar. Burada öyle değil. Benim zamanımda altyapıya hiç önem vermiyorlardı. Benim önümde birçok örnek vardı. Altyapıda çok iyi olmasına rağmen A takıma yükselemeyen yüzlerce futbolcu. Benim erken yaşta Portekiz’e gitmemin en önemli sebebi de budur zaten. 13 yaşında A takım hayaliyle gelen yüzlerce futbolcu var. İstediği kadar yetenekli olsun. Güven yok. Şans veren yok.”

‘Futbolcunun saçı değil oyunu konuşuluyor’

Sporting Lizbon’da A takımla aynı tesislerde idman yaptıklarına dikkat çeken Demiral şunları söyledi: “Burada A takımdan çok uzaktık ama orada gelenek. A takım ve diğer altyapı futbolcuları bir arada. Altyapıda hocalarla öğrencilerin iletişimi çok iyi. Futbolcunun halinden anlıyorlar. Futbolcunun saçı değil de oynadığı futbol konuşuluyor. En önemlisi bu zaten. Size altyapı oyuncusu değil de önemli bir futbolcu olacağınızı hissetiriyorlar. Türkiye’de büyük uçurum var. Orada fark yok. Futbola bağlılığın artıyor. Herkes değerli. Çünkü Sporting Lizbon altyapısındasınız.”