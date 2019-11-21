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Yaramazlara biraz batar!

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine hırsız girdi

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un İstanbul’daki evine hırsız girdi.

Fotoğraf: DHA

Sputnik’in İstanbul’da Rumca yayın yapan Bizim Anadolu gazetesinden aktardığı habere göre üç hırsız, cumartesi günü Bartholomeos’un evde olmadığı sırada eve girdi.

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O sırada evde yalnızca yardımcısının olduğunu aktaran gazete, evin içinde arama yapan maskeli hırsızların herhangi bir şeyi çalıp çalmadığının henüz belirlenmediğini, ilk belirlemelere göre hiçbir şeyin çalınmadığını aktardı.

Gazete, evin özel güvenlik tarafından korunduğunu ve hırsızların eve girdikleri sırada gizli kameralar tarafından görüntülendiğini yazdı.

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