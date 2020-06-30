Fener Rum patriği: Ayasofya camiye dönerse, Hıristiyanlar İslam’a sırt çevirir

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ayasofya Müzesi’nin camiye çevrilmesi yönündeki girişimleri eleştirerek, böyle bir değişimin ‘Hıristiyanlar’ı Müslümanlar aleyhine çevireceğini’ savundu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’nin bitmeyen Ayasofya tartışması alevlenirken, Danıştay’a 2016 yılında yapılan bir başvurunun 2 Temmuz’da karara bağlanacağının açıklanması, eski ibadethanenin müze statüsünün kaldırılmasını gündeme getirdi.

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Yunan gazetesi Kathimeri’nin Orthodoxia haber ajansından aktardığı habere göre, İstanbul’da bu sabah bir kilisede konuşma yapan patrik, şu ifadeleri kullandı: “Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, milyonlarca Hıristiyan’ın İslam’a sırt çevirmesine yol açar.”

“Sağduyu ve aklın üstün gelmesini umuyoruz” diyen Bartholomeos, Türkleri Ayasofya’nın evrensel karakterini korumaya davet ederek, müze olarak Ayasofya’nın dünyanın her köşesinden farklı kültür ve insanları bir araya getirdiğini ifade etti.

Ayasofya tartışmaları

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 1934 tarihli bakanlar kurulu kararının iptali istemiyle Ayasofya’da ibadet yapılması için idareye ve ilgili yargı makamlarına başvuru yapmış, sonuç alamamıştı. Bunun üzerine davayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götüren derneğin başvurusu 2018’de reddedilmişti.

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Erdoğan Ayasofya’ya cami statüsü vermek istediklerini belirtmiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “Ayasofya’dan çan sesi değil Allah’ın izni ile ezan sesi yükselecektir” demişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Ayasofya tartışmalarına ilişkin, “18 yıldır, Saray yönetimi ne zaman başı sıkışsa Ayasofya’yı ortaya atıyor. 18 yıldır iktidardasınız, tek adamın kararına bakar iş. Bunu istismar etmeyin, bunun üzerinden siyaset yapmayın açacaksanız açın” diye konuşmuştu.